UBT dhe Coursera nisin partneritet strategjik për avancimin e arsimit dhe punësimit në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor
UBT ka kënaqësinë të njoftojë lansimin e një partneriteti strategjik me Coursera, platformën lider botërore të mësimit online.
Ky bashkëpunim synon të rrisë cilësinë e arsimit, punësimit dhe zhvillimin e aftësive të së ardhmes për studentët, stafin akademik dhe administrativ në Kosovë dhe në mbarë Ballkanin Perëndimor.
Përmes këtij partneriteti, komuniteti i UBT-së do të ketë qasje në mijëra kurse online me cilësi të lartë, certifikata profesionale dhe specializime nga universitete prestigjioze globale dhe kompani lider të industrisë si Google, IBM dhe Microsoft.
Kjo iniciativë është e dizajnuar për të forcuar procesin e mësimit brenda UBT-së dhe për të nxitur një kulturë rajonale të të mësuarit gjatë gjithë jetës, inovacionit digjital dhe përgatitjes për karrierë.
“Ky partneritet me Coursera shënon një moment të rëndësishëm për UBT-në në 25-vjetorin e tij, si dhe për Kosovën dhe rajonin”, tha Themeluesi dhe Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi.
“Duke kombinuar ekspertizën arsimore të UBT-së me platformën globale të mësimit të Coursera-s, ne jemi të përkushtuar të rrisim cilësinë e arsimit dhe të zhvillojmë punësimin për studentët në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor. Së bashku, do ta pajisim gjeneratën e ardhshme me aftësitë e nevojshme për të pasur sukses në një treg pune global që po ndryshon me shpejtësi”, potencoi Rektori Hajrizi.
“Jemi të nderuar të bashkëpunojmë me UBT , një institucion në ballë të inovacionit arsimor në Ballkanin Perëndimor”, tha Andy Poole, nga Coursera.
Pikat kyçe të partneritetit strategjik:
- Fokus në aftësitë e së ardhmes: Theksi i UBT-së në aftësitë digjitale, sipërmarrëse dhe teknike krijon një bazë të fortë për integrimin e kredencialeve të njohura nga industria, të ofruara përmes Coursera-s, në kurrikulën akademike.
- Model inovativ i kampusit: Kampusi i vetë-qëndrueshëm i UBT-së “10-Minute City” shërben si një laborator i gjallë për pilotimin e qasjeve të reja arsimore, duke kombinuar mësimin fleksibil online të Coursera-s me laboratorë fizikë, klinika dhe partneritete me biznese.
- Ndikim i zgjeruar rajonal: Ky bashkëpunim zgjeron qasjen në arsim cilësor online për studentët dhe profesionistët në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, duke e pozicionuar UBT-në si një qendër rajonale për zhvillimin e talenteve.
Ky bashkëpunim thekson përkushtimin e UBT për të ofruar arsim modern, fleksibil dhe të lidhur me standardet globale.
Për Coursera-n, ky partneritet përfaqëson një mundësi për të bashkëpunuar me një institucion inovativ në formësimin e së ardhmes së arsimit të lartë, duke ndërthurur në mënyrë efektive mësimin online të klasit botëror me një kampus fizik dinamik dhe lidhje të forta me industrinë.