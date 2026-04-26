U transferua me shumë bujë,Milani i cakton çmimin e largimit mesfushorit
Milan pritet të jetë mjaft aktiv gjatë afatit kalimtar të verës, me disa operacione në hyrje dhe dalje që synojnë forcimin e skuadrës për sezonin e ardhshëm.
Një nga emrat që mund të largohet është mesfushori Youssouf Fofana, i cili është pjesë e planeve të klubit, por e ardhmja e tij nuk konsiderohet e sigurt.
Sipas raportimeve të gazetarit Nicolo Schira, drejtuesit e Milanit kanë vendosur një vlerësim prej rreth 30 milionë euro për kartonin e francezit dhe nuk përjashtohet mundësia e shitjes së tij gjatë verës.
Fofana, i cili ka kontratë me kuqezinjtë deri në qershor 2028, është bërë pjesë e rëndësishme e skuadrës, por klubi po shqyrton opsione për të balancuar projektin sportiv dhe financiar.
Vendimet përfundimtare pritet të merren gjatë javëve të ardhshme, ndërsa Milani po përgatitet për një merkato shumë aktive./Telegrafi/