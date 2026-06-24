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Një bashkatdhetare 65-vjeçare nga Zvicra ka humbur rrugën pasditen e së martës gjatë një shëtitjeje me familjarët në malet e Prevallës.

Sipas informacioneve fillestare, ajo ishte ndarë nga familjarët gjatë ecjes në natyrë dhe kishte mbetur e izoluar në një zonë të thellë malore.

Pas raportimit të rastit, autoritetet organizuan një operacion të koordinuar kërkim-shpëtimi, ku u angazhuan pjesëtarë të Brigadës së Zjarrfikësve, Policia e Kosovës dhe zyrtarë të Parkut Kombëtar.

Në operacion mori pjesë edhe drejtori i Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca, Sead Arifi.

Pas më shumë se tri orësh kërkime intensive, ekipet arritën ta lokalizojnë dhe ta gjejnë 65-vjeçaren shëndoshë e mirë.

Lidhur me rrethanat e humbjes së saj, zhvillimin e operacionit të kërkim-shpëtimit dhe gjendjen në të cilën u gjet bashkatdhetarja, detaje ka dhënë për TV Prizrenin komandanti i Brigadës së Zjarrfikësve në Prizren, Flamur Hoti ./Telegrafi/



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