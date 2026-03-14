Turqia prezanton dronin e ri kamikaz K2 me inteligjencë artificiale
Kompania turke BAYKAR ka prezantuar dronin e ri kamikaz K2 – një fluturake pa pilot me inteligjencë artificiale (AI), e cila mund të veprojë në tufë.
Ky dron i avancuar përdor navigim dhe shënjestrim të bazuar në vizionin e AI, gjë që i mundëson të kryejë goditje të sakta në terren.
Ai ka një rreze veprimi mbi 2000 km, mbart një kokë luftarake 200 kg dhe ka një peshë maksimale ngritjeje prej 800 kg, shkruan dailysabah.
Përveç kapaciteteve të larta të vëzhgimit dhe goditjes, K2 mund të ngrihet nga pista të shkurtra dhe të papërgatitura.
Droni është i ripërdorshëm për disa misione, duke e bërë një armë fleksibile për operacione të ndryshme.
Ekspertët e mbrojtjes vlerësojnë se ky dron përfaqëson një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjive autonome të UAV-ve në Turqi. /Telegrafi/