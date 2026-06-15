Trump zhvillon telefonata me Putinin dhe Zelenskyn
Larg sulmeve të mbrëmshme, lufta në Ukrainë është në rendin e ditës për bisedimet midis udhëheqësve të G7 në samitin e kësaj jave në Francë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, foli veçmas me Vladimir Putinin dhe Volodymyr Zelenskyn dje përpara samitit në Evian.
Zelensky tha se ai dhe Trump kishin “disa ide të mira që mund të ndihmonin në afrimin e paqes” dhe tha se e informoi presidentin mbi zhvillimet e fundit në fushën e betejës, përfshirë pozicionin e forcuar të Ukrainës.
Ndërkohë, Kremlini tha se Trump i tha Putinit se përfundimi i konfliktit në Ukrainë ishte jetik dhe se ai ishte gati të ndihmonte.
Presidenti francez Emmanuel Macron e ka ftuar Zelenskyn në një seancë pune me udhëheqësit e G7 nesër për të diskutuar luftën dhe përparimin e bërë nga forcat e Ukrainës.
Tema të tjera në agjendë përfshijnë luftën në Iran, Inteligjencën Artificiale dhe rritjen ekonomike në vendet anëtare. /Telegrafi/