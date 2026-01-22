Trump u pyet se çfarë mesazhi kishte për Putinin, ai u përgjigj me tri fjalë
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se mesazhi i tij për kreun rus, Vladimir Putin, është se lufta në Ukrainë duhet të përfundojë, pas, siç e përshkroi ai, “bisedimeve të mira” me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, në Davos.
Zyrtarët amerikanë dhe ukrainas kanë zhvilluar për javë të tëra diplomaci intensive “shuttle”, ndërsa Kievi përballet me presionin e Trumpit për të siguruar paqe në një konflikt pothuajse katërvjeçar, pavarësisht shenjave të vogla që Moska dëshiron të ndalojë luftime.
Pas takimit me kreun ukrainas, i cili zgjati rreth një orë, Trump tha se kishin pasur një bisedë “të mirë”, por nuk dha detaje të mëtejshme mbi përmbajtjen e diskutimit. Të mërkurën, ai tha se marrëveshja ishte “mjaft afër”.
“Mendoj se takimi me presidentin Zelensky ishte i mirë. Është një proces që po vazhdon,” tha lideri amerikan për gazetarët, duke shtuar se përfaqësuesit amerikanë do të udhëtojnë sot për bisedime në Moskë. Kur u pyet se cili ishte mesazhi i tij për Putinin, Trump u përgjigj: “Lufta duhet të përfundojë.”
Zelensky më herët këtë javë tha se do të udhëtonte në Davos vetëm nëse mund të nënshkruante marrëveshje me Trumpin për garancitë amerikane të sigurisë dhe financimin e rindërtimit pas-luftës së Ukrainës, por pas takimit nuk pati shenja se ishte arritur ndonjë përparim.
Të dy udhëheqësit janë takuar rreth gjashtë herë ballë për ballë që kur Trump u rikthye vitin e kaluar në Shtëpinë e Bardhë dhe ndryshoi politikën amerikane ndaj Ukrainës duke pranuar diplomacinë me Rusinë. /Telegrafi/
Trump says 'the war has to end' following 'good' meeting with Zelensky pic.twitter.com/OAcx25esVX
— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 22, 2026