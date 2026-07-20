Presidenti Donald Trump tha të hënën se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu "nuk do të arrestohet" kur të vizitojë Nju Jorkun në shtator, duke kundërshtuar një sugjerim nga kryetari i bashkisë Zohran Mamdani se një arrestim i tillë mund të ndodhë.

Mamdani ka thënë se departamenti ligjor i qytetit të Nju Jorkut po diskuton mundësinë e arrestimit të Netanyahut, kur kryeministri të jetë në qytet për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

"Unë besoj se Kryeministri Netanyahu i përket Hagës," tha Mamdani për podkastin "The Interview" të The New York Times.

"Ai është një kriminel lufte i akuzuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale. Dhe ajo që do të zbuloni është se ky është një mendim që mbahet nga shumë njerëz thjesht për shkak të asaj që veprimet e tij kanë sjellë gjatë këtyre viteve të fundit", tha kryetari i bashkisë.

Trump, në një postim në Truth Social të hënën, tha, "Benjamin Netanyahu nuk do të arrestohet, në asnjë mënyrë, formë apo formë, ndërsa ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës", transmeton Telegrafi

“Ai po lufton kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila kohët e fundit vrau 52,000 protestues të pafajshëm dhe ka kaluar 47 vitet e fundit duke vrarë ushtarë amerikanë dhe të tjerë”, shkroi Trump.

“Të vetmit që duhet të arrestohen janë njerëzit që e çuan Iranin në këtë spiralë të paparë vdekjeje dhe shkatërrimi, diçka që duhej të ishte trajtuar vite më parë, nga presidentët e mëparshëm”, shtoi ai.

Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi një urdhër arresti për Netanyahun më 21 nëntor 2024, duke pretenduar se ai është “përgjegjës për krimet e luftës të urisë si një metodë lufte dhe për drejtimin e qëllimshëm të një sulmi kundër popullsisë civile” në Gaza, si dhe “krime kundër njerëzimit të vrasjes, persekutimit dhe akteve të tjera çnjerëzore nga të paktën 8 tetori 2023 deri të paktën 20 maji 2024”.

Çështja lidhet me luftën e Izraelit në Gaza pas sulmit nga grupi militant palestinez Hamas ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.

Zyra e Netanyahut të dielën kritikoi ashpër Gjykatën Penale Ndërkombëtare dhe Mamdanin.

“Gjykata Penale Ndërkombëtare është një gjykatë e paqëndrueshme që nuk ka juridiksion mbi amerikanët apo izraelitët. Urdhër-arresti i saj i rremë kundër Kryeministrit Netanyahu u lëshua nga një ish-prokuror i turpëruar i Gjyqit Penal Ndërkombëtar, Karim Khan, disa ditë para se akuzat për sjellje të pahijshme seksuale kundër tij të bëheshin publike”, tha zyra e kryeministrit në një deklaratë në X.

“Në vend që të mbështesë sjelljen kriminale të Khan, Mamdani duhet të përqendrohet në rregullimin e dëmit që politikat e tij i kanë shkaktuar Nju Jorkut. Ashtu si Karim Khan, Mamdani duket i interesuar të largojë vëmendjen e publikut nga marrëzitë e tij dhe të sulmojë udhëheqësin e shtetit hebre dhe të vetmen demokraci në Lindjen e Mesme”, thuhej në postim. /Telegrafi/

AmerikaNga BotaBotë