Trump thotë se Netanyahu nuk do të arrestohet në New York, duke iu kundërpërgjigjur Mamdanit
Presidenti Donald Trump tha të hënën se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu "nuk do të arrestohet" kur të vizitojë Nju Jorkun në shtator, duke kundërshtuar një sugjerim nga kryetari i bashkisë Zohran Mamdani se një arrestim i tillë mund të ndodhë.
Mamdani ka thënë se departamenti ligjor i qytetit të Nju Jorkut po diskuton mundësinë e arrestimit të Netanyahut, kur kryeministri të jetë në qytet për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
"Unë besoj se Kryeministri Netanyahu i përket Hagës," tha Mamdani për podkastin "The Interview" të The New York Times.
"Ai është një kriminel lufte i akuzuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale. Dhe ajo që do të zbuloni është se ky është një mendim që mbahet nga shumë njerëz thjesht për shkak të asaj që veprimet e tij kanë sjellë gjatë këtyre viteve të fundit", tha kryetari i bashkisë.
Trump, në një postim në Truth Social të hënën, tha, "Benjamin Netanyahu nuk do të arrestohet, në asnjë mënyrë, formë apo formë, ndërsa ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës", transmeton Telegrafi
“Ai po lufton kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila kohët e fundit vrau 52,000 protestues të pafajshëm dhe ka kaluar 47 vitet e fundit duke vrarë ushtarë amerikanë dhe të tjerë”, shkroi Trump.
“Të vetmit që duhet të arrestohen janë njerëzit që e çuan Iranin në këtë spiralë të paparë vdekjeje dhe shkatërrimi, diçka që duhej të ishte trajtuar vite më parë, nga presidentët e mëparshëm”, shtoi ai.
Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi një urdhër arresti për Netanyahun më 21 nëntor 2024, duke pretenduar se ai është “përgjegjës për krimet e luftës të urisë si një metodë lufte dhe për drejtimin e qëllimshëm të një sulmi kundër popullsisë civile” në Gaza, si dhe “krime kundër njerëzimit të vrasjes, persekutimit dhe akteve të tjera çnjerëzore nga të paktën 8 tetori 2023 deri të paktën 20 maji 2024”.
Çështja lidhet me luftën e Izraelit në Gaza pas sulmit nga grupi militant palestinez Hamas ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.
Zyra e Netanyahut të dielën kritikoi ashpër Gjykatën Penale Ndërkombëtare dhe Mamdanin.
“Gjykata Penale Ndërkombëtare është një gjykatë e paqëndrueshme që nuk ka juridiksion mbi amerikanët apo izraelitët. Urdhër-arresti i saj i rremë kundër Kryeministrit Netanyahu u lëshua nga një ish-prokuror i turpëruar i Gjyqit Penal Ndërkombëtar, Karim Khan, disa ditë para se akuzat për sjellje të pahijshme seksuale kundër tij të bëheshin publike”, tha zyra e kryeministrit në një deklaratë në X.
“Në vend që të mbështesë sjelljen kriminale të Khan, Mamdani duhet të përqendrohet në rregullimin e dëmit që politikat e tij i kanë shkaktuar Nju Jorkut. Ashtu si Karim Khan, Mamdani duket i interesuar të largojë vëmendjen e publikut nga marrëzitë e tij dhe të sulmojë udhëheqësin e shtetit hebre dhe të vetmen demokraci në Lindjen e Mesme”, thuhej në postim. /Telegrafi/