Trump 'shumë i zhgënjyer' me NATO-n
Donald Trump ka folur me gazetarët në Ankara pasi mbërriti për samitin e NATO-s.
I pyetur nga një gazetar nëse ishte i kënaqur me progresin e aleancës në shpenzimet e mbrojtjes gjatë takimit me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, presidenti amerikan tha: "Do ta shohim. Isha shumë i zhgënjyer me NATO-n”, transmeton Telegrafi.
"Sinqerisht, nëse nuk do të mbahej në Turqi, ku miku im është një udhëheqës shumë i fortë... është e mundur që unë të mos kisha marrë pjesë", shtoi presidenti amerikan.
Ishte "një gjë e madhe" që NATO të mbante samitin e saj në Turqi, tha Trump.
"Por ne nuk u trajtuam mirë sepse bëmë diçka në Iran. Nuk kemi nevojë për ndihmën e askujt - unë as nuk e doja ndihmën e tyre", shtoi ai. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate