Trump: SHBA-të do ta godasin përsëri fort Iranin sonte
Donald Trump ka sugjeruar që ushtria amerikane do të nisë një valë të re sulmesh ndaj Iranit më vonë.
Duke folur me gazetarët përpara një takimi me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy në samitin e NATO-s, presidenti amerikan thotë: "Ata [Irani] nisën disa dronë dhe një raketë drejt anijeve, sepse ato ishin në ngushticë, gjë që kanë të drejtë të jenë. Dhe kështu i goditëm shumë fort mbrëmë”.
"Ndoshta do t'i godasim përsëri fort sonte. Do t'u jap një paralajmërim të vogël. Do t'i godasim fort sonte. Por do të shohim se si do të shkojë gjithçka", shtoi presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.
Ai gjithashtu theksoi e përshkroi Iranin si "ngacmues" në Lindjen e Mesme, duke shtuar: "Ata nuk janë më ngacmues".
Ai përsëriti edhe vijën e tij të kuqe, duke shtuar: "Është shumë e thjeshtë, ata nuk mund të kenë një armë bërthamore".
Trump gjithashtu dha një pasqyrë se si e sheh ai procesin e negociatave të paqes me Teheranin.
"Do të flasim për këtë [luftën], ata do të bien dakord për gjithçka, dhe pastaj do të shkojnë të mbajnë një konferencë për shtyp dhe të thonë 'Ne as nuk kemi folur për këtë'", shtoi ai.
Trump përsërit gjithashtu një fyerje që përdori në fjalimin e tij kundër Iranit më parë në samitin e NATO-s, duke thënë: "Ata janë budallenj. Ka diçka që nuk shkon me këta njerëz". /Telegrafi/