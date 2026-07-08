Ish-komandanti i NATO-s thotë se Trump ka tri mundësi për Iranin mes sulmeve të reja
Admirali në pension i Marinës Amerikane, James Stavridis, i cili shërbeu si Komandant Suprem i Forcave Aleate të NATO-s për Evropën, tha se presidenti Donald Trump përballet me tre mundësi të gjera pas veprimeve të reja ushtarake nga SHBA-të kundër Iranit të martën në mbrëmje.
Në komentet e postuara në X dhe të diskutuara gjatë një paraqitjeje në CNN me Anderson Cooper të martën, Stavridis tha se Trump mund të "lajë duart dhe të largohet", duke shtuar se zgjedhja e parë është një "ide shumë e keqe".
Opsioni i dytë, ai mund të nisë sulme "masive, të mëdha" kundër Iranit, ose opsioni i tretë, "ai mund të rrisë sulmet dhe të përpiqet të detyrojë sjellje më të mirë nga ana e iranianëve", transmeton Telegrafi.
"Nuk mendoj se asnjë nga këto janë mundësi të mira, por shkalla në të cilën ai mund të ushtrojë presion të vërtetë mbi ekonominë iraniane do të jetë çelësi këtu", shtoi Stavridis.
Vërejtjet e tij erdhën pasi ushtria amerikane nisi një raund të ri sulmesh kundër Iranit në përgjigje të sulmeve ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
The President has 3 options on Iran right now as I discussed with @andersoncooper and former Rep @AdamKinzinger tonight. Walk away, go massive, or ramp up pressure on Iran's economy -- the least bad path. pic.twitter.com/8fFPBgVoJL
— Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) July 8, 2026
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se operacioni kishte në shënjestër më shumë se 80 vende, duke përfshirë sisteme mbrojtjeje ajrore, objekte komande dhe kontrolli, instalime radarësh bregdetarë, pozicione raketash kundër anijeve dhe dhjetëra anije të operuara nga Trupat e Gardës Revolucionare Islamike.
Veprimi i ripërtërirë ushtarak shënon një tjetër përshkallëzim të mprehtë të tensioneve midis Uashingtonit dhe Teheranit pas javësh të paqëndrueshmërisë së shtuar në rajon.
"Agresioni i pajustifikuar nga forcat iraniane është një shkelje e qartë dhe e rrezikshme e armëpushimit dhe minon lirinë e lundrimit", tha CENTCOM pjesërisht të martën në mbrëmje në një postim për X.
Sulmet e fundit pasuan sulmet iraniane në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të ngarkuara të tranzitit të naftës në botë, duke ngritur me shumë gjasa shqetësime të reja në lidhje me sigurinë rajonale dhe potencialin për konflikt më të gjerë, ndërsa administrata Trump peshon hapat e saj të ardhshëm. /Telegrafi/