Përfundon afati 60-ditor, SHBA dhe Irani pa marrëveshje
Shtetet e Bashkuara dhe Irani nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi në qershor, me qëllim ndërprerjen e armiqësive dhe hapjen e rrugës për një “marrëveshje përfundimtare” brenda 60 ditësh për t’i dhënë fund luftës në të gjitha frontet dhe për të zgjidhur çështje të ndërlikuara, siç është programi bërthamor i Teheranit.
Afati 60-ditor përfundoi në mesnatë, pa asnjë marrëveshje konkrete deri më tani.
Të dyja palët kanë akuzuar njëra-tjetrën për shkelje të marrëveshjes së përkohshme dhe shpërthime të shumta kanë përshkallëzuar konfliktin në Lindjen e Mesme.
Korniza prej 14 pikash , e ndërmjetësuar kryesisht nga Pakistani me mbështetjen e vendeve të tjera fqinje, u nënshkrua nga presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian më 17 qershor.
Marrëveshja e përkohshme erdhi pas më shumë se tre muajsh konflikti vdekjeprurës që prishi rëndë tregtinë e Gjirit, veçanërisht eksportet e naftës dhe gazit.
Marrëveshja përfshinte dispozita për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, lehtësimin e disa kufizimeve financiare ndaj Iranit dhe përcaktimin e pritjeve për bisedimet e ardhshme mbi programin bërthamor të Iranit.
Megjithatë, ajo shpejt u përça për shkak të mosmarrëveshjeve mbi ngushticën, duke çuar në sulme të reja ushtarake në fund të qershorit.
Më 8 korrik, Trump tha se Memorandumi i Mirëkuptimit kishte “mbaruar”.
Trump e ka bërë të qartë se shkaktimi i dëmeve ekonomike ndaj Iranit është pjesë e strategjisë aktuale të Uashingtonit.
“Ne thjesht po e vëzhgojmë Iranin me inflacionin e tij të madh dhe faktin që ata nuk kanë para”, tha ai në fillim të këtij muaji.