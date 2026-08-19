Trump s’e përjashton mundësinë e rinisjes së bisedimeve me Iranin
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se negociatat me Iranin mund të rinisin “në një pikë”, por shtoi se është i kënaqur me situatën aktuale.
I pyetur nga gazetarët në Shtëpinë e Bardhë më 19 gusht lidhur me mundësinë e rinisjes së bisedimeve me Iranin, Trump tha se: “Aktualisht, mendoj se situata është e mirë”. Ai shtoi se negociatat mund të rinisin “ndoshta në një pikë”.
Presidenti Trump po ashtu përsëriti qëndrimin se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore.
“Irani nuk mund të ketë armë bërthamore”, tha ai, duke shtuar se Irani “nuk mund të ketë armë bërthamore dhe nuk do të ketë”.
Sa i përket Ngushticës së Hormuzit, Trump pretendoi se Shtetet e Bashkuara e kanë “nën zotërim, nën kontroll të plotë” këtë rrugë ujore, duke shtuar se aktiviteti i mbetur iranian është një “bezdi”, kur Irani herë pas here rrëzon ndonjë dron.
Agjencia e lajmeve Reuters citoi kompaninë e inteligjencës tregtare Kpler, sipas së cilës gjashtë anije që transportojnë mallra kaluan nëpër ngushticë më 18 gusht, krahasuar me nëntë një ditë më parë dhe nën mesataren ditore prej 11 anijesh gjatë 10 ditëve të fundit.
Deklaratat e Trumpit vijnë dy ditë pas skadimit të periudhës 60-ditore të negociatave, të përcaktuar në bazë të një memorandumi mirëkuptimi mes SHBA-së dhe Iranit, të nënshkruar në qershor. Memorandumi synonte të krijonte një kornizë për përfundimin e konfliktit, parandalimin që Irani të kishte një armë bërthamore dhe rikthimin e lirisë së lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit.
Periudha 60-ditore skadoi pa një marrëveshje përfundimtare dhe negociatat janë bllokuar. SHBA-ja thotë se Irani e shkeli memorandumin e qershorit duke sulmuar anije tregtare në ngushticë gjatë korrikut, gjë që nxiti rinisjen e veprimeve ushtarake amerikane.