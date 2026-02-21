Trump rrit tarifat për importet nga të gjitha vendet
Donald Trump ka thënë se do të rrisë normën globale të tarifave për mallrat e importuara në SHBA, të cilën e njoftoi vetëm dje, nga 10% në 15%.
Presidenti amerikan gjithashtu i përsëriti kritikat e tij ndaj Gjykatës Supreme, pasi ajo vendosi që tarifat e tij të vendosura më parë janë të paligjshme.
"Bazuar në një shqyrtim të hollësishëm dhe të plotë të vendimit qesharak, të shkruar keq dhe jashtëzakonisht antiamerikan mbi Tarifat, të lëshuar dje, pas SHUMË muajsh meditimi, nga Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara, ju lutem lejoni që kjo deklaratë të shërbejë për të përfaqësuar se unë, si President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të rris menjëherë Tarifën Botërore prej 10% për vendet, shumë prej të cilave e kanë "zhytur" SHBA-në për dekada, pa ndëshkim (derisa unë erdha këtu!), në nivelin plotësisht të lejuar dhe të testuar ligjërisht, prej 15%", shkroi Trump në Truth Social.
Por si pret Trump që të shkojë ndryshe këtë herë?
Ekziston legjislacioni që i lejon presidentit të SHBA-së të vendosë një taksë deri në 15% për 150 ditë.
Mund të përballet ende me sfida ligjore, por Trump thotë se norma e tij e re është tashmë "testuar ligjërisht" sipas "seksionit 122" të Aktit të Tregtisë. /Telegrafi/