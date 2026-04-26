Trump pyetet a beson se ishte shënjestra e sulmit në Uashington
Presidenti amerikan Donald Trump është pyetur gjatë një konference për shtyp nëse ai beson se ishte shënjestra e të shtënave që ndodhën gjatë Darkës së Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Uashington.
Duke iu përgjigjur gazetarëve, Trump tha se “nuk i dihet”.
“Mendoj se këta njerëz janë të çmendur; nuk i dihet kurrë”, deklaroi presidenti amerikan.
Reporter: Do you believe you were the target?
Trump: I guess, these people are crazy; you never know. pic.twitter.com/6zKwXJn8GE
Ndryshe, Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, bëri një shaka të çuditshme vetëm pak çaste para shkëmbimit të të shtënave me armë në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Uashington.
"Do të jetë qesharake. Do të jetë argëtuese. Do të ketë disa të shtëna sonte në sallë”, tha Leavitt për Fox News në tapetin e kuq para se të shkonte në event, i cili u ndërpre kur shpërthyen të shtënat me armë.
Presidenti Donald J. Trump, Zonja e Parë Melania Trump dhe Zëvendëspresidenti JD Vance u nxorën me nxitim nga salla e vallëzimit në Washington Hilton.
Pasi u evakuua, Trump ndau pamje të të dyshuarit. /Telegrafi/