ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ai "ka zgjidhur shumë luftëra dhe kjo është ajo që mendova se ndoshta do të ishte më e lehta".

Ai thotë se Vladimir Putin është një "personazh i vështirë" dhe - duke treguar Zelensky pranë tij - thotë: "Ky djalë është gjithashtu një personazh i vështirë".

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"Nuk është gjëja më e lehtë, jo më e lehtë. Dhe ka shumë angazhim dhe ka shumë dashuri për vendet dhe gjithçka tjetër”, shtoi ai, transmeton Telegrafi.

"Por mendoj se kemi bërë shumë përparim në dy javët e fundit dhe do të shohim se si do të shkojë gjithçka", theksoi presidenti amerikan. /Telegrafi/

Nga BotaBotë