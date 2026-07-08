Trump: Putin dhe Zelensky janë personazhe të vështirë
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ai "ka zgjidhur shumë luftëra dhe kjo është ajo që mendova se ndoshta do të ishte më e lehta".
Ai thotë se Vladimir Putin është një "personazh i vështirë" dhe - duke treguar Zelensky pranë tij - thotë: "Ky djalë është gjithashtu një personazh i vështirë".
"Nuk është gjëja më e lehtë, jo më e lehtë. Dhe ka shumë angazhim dhe ka shumë dashuri për vendet dhe gjithçka tjetër”, shtoi ai, transmeton Telegrafi.
"Por mendoj se kemi bërë shumë përparim në dy javët e fundit dhe do të shohim se si do të shkojë gjithçka", theksoi presidenti amerikan. /Telegrafi/
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