Trump prezanton aeroplanin luksoz 400 milionë dollarësh të dhuruar nga Katari
Presidenti amerikan, Donald Trump ka prezantuar aeroplanin e ri presidencial, një Boeing 747 luksoz të dhuruar nga Katari, i cili do të përdoret përkohësisht si Air Force One. Aeroplani u shfaq gjatë një ceremonie në bazën ajrore Joint Base Andrews, në Maryland.
Trump e përshkroi aeroplanin si një nga më luksozët në botë, duke falënderuar Katarin për dhuratën.
Bëhet fjalë për një Boeing 747-8, me vlerë rreth 400 milionë dollarë, i cili më parë ishte pjesë e flotës private të familjes mbretërore të Katarit.
Aeroplani është modernizuar për nevojat presidenciale amerikane, me sisteme të avancuara komunikimi, siguri dhe pajisje mbrojtëse. Kompania L3Harris Technologies ka realizuar disa nga ndryshimet teknike për ta përshtatur me standardet e Shtëpisë së Bardhë.
Dizajni i jashtëm është ndryshuar, duke hequr ngjyrën tradicionale blu të Air Force One dhe duke përdorur një kombinim të kuqes, të bardhës, të kaltër së errët dhe ngjyrës së artë.
Aeroplani do të shërbejë si zëvendësim i përkohshëm derisa të përfundojnë dy avionët e rinj presidencialë të porositur nga qeveria amerikane, projekt i cili ka pësuar vonesa dhe rritje të kostove.
Pranimi i avionit nga Katari ka shkaktuar polemika në SHBA. Kritikët kanë ngritur shqetësime për sigurinë, ndikimin politik dhe faktin që bëhet fjalë për një dhuratë nga një shtet i huaj, ndërsa administrata e Trump ka mbrojtur vendimin duke thënë se avioni i përket qeverisë amerikane dhe jo presidentit personalisht. /Telegrafi/