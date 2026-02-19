Nis takimi i parë i Bordit të Paqes të Trumpit, të pranishëm Vjosa Osmani dhe Edi Rama
"Bordi i Paqes" i presidentit amerikan Donald Trump do të mblidhet për takimin e tij të parë të shumëpritur, me fokus fazën tjetër të armëpushimit të brishtë në Gaza.
Aleatët kryesorë të SHBA-së do të mungojnë në takim, megjithatë, mes shqetësimeve se Trump mund të shpresojë të sfidojë Kombet e Bashkuara me ambicien e tij më të gjerë për të përdorur këtë organ për të ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve globale.
Përfaqësues të të paktën 40 vendeve, përfshirë krerët e shteteve, pritet të zbresin në Uashington për samitin, i cili pritet të zhvillohet në Institutin Amerikan të Paqes.
Raportohet se do të marrin pjesë të paktën pesë liderë botërorë, përfshirë kryeministrin hungarez Viktor Orban dhe presidentin argjentinas Javier Milei, shkruan NBC News.
Trump pritet të njoftojë një plan rindërtimi prej disa miliardë dollarësh për Gazën, së bashku me kontributet nga anëtarët e bordit, me presidentin që tha gjatë fundjavës se deri më tani janë premtuar më shumë se 5 miliardë dollarë, pa identifikuar vendet që kanë premtuar fondet.
Ai pritet gjithashtu të zbulojë detajet e planeve për një forcë stabilizimi të autorizuar nga Kombet e Bashkuara në Gaza.
Tani kanë filluar të publikohen pamje nga brenda takimit, ku shihet se pjesë e tij janë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, si dhe presidenti i Shqipërisë, Edi Rama.
Një zyrtar i lartë amerikan tha se takimi do të përfshijë përditësime mbi "të gjitha linjat e përpjekjeve", duke përfshirë ndihmën humanitare, Komitetin Kombëtar për Administrimin e Gazës dhe Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit.
Presidenti shprehu optimizëm në prag të samitit, duke u thënë gazetarëve në bordin e Air Force One se "udhëheqësit më të mëdhenj në botë" po i bashkoheshin Bordit të Paqes, të cilin ai fillimisht e paraqiti si një organ për të mbikëqyrur përpjekjet e paqes në Gaza, përpara se ta zgjeronte në mënyrë drastike fushëveprimin e tij në një organ në stilin e OKB-së, i cili synonte të adresonte konfliktet e mëdha botërore.
Një mori vendesh janë zotuar të bashkohen, përfshirë Armeninë, Egjiptin, Hungarinë, Pakistanin, Turqinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, megjithëse mbetet e paqartë se sa prej tyre janë zotuar të dhurojnë 1 miliard dollarë për iniciativën për anëtarësim të përhershëm.
Megjithatë, në bisedime do të mungojnë dukshëm aleatët kryesorë të SHBA-së, me Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Norvegjinë, Suedinë dhe Slloveninë midis vendeve që refuzojnë të bashkohen me këtë organ, me disa që përmendin shqetësime në lidhje me kartën e tij, e cila nuk përmendte drejtpërdrejt Gazën, dhe potencialin për të minuar rolin e OKB-së në përpjekjet paqeruajtëse. /Telegrafi/