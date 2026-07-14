Trump pret në Shtëpinë e Bardhë kryeministrin e Irakut: Ne e duam Irakun
Kryeministri i Irakut ka vizituar Shtëpinë e Bardhë.
"Ne e duam Irakun", bërtiti presidenti Donald Trump para mediave që prisnin ndërsa mbërriti Ali al-Zaidi.
Trump shtoi se irakianët ishin "shumë mirë të përfaqësuar" nga udhëheqësi i tyre i ri.
Raportohet se Iraku kufizohet me Iranin dhe SHBA-të e shohin atë si një aleat kyç në rajon.
Pas deklaratave të shkurtra për median, Trump dhe al-Zaidi hynë në Shtëpinë e Bardhë për bisedime. /Telegrafi/
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