ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Kryeministri i Irakut ka vizituar Shtëpinë e Bardhë.

"Ne e duam Irakun", bërtiti presidenti Donald Trump para mediave që prisnin ndërsa mbërriti Ali al-Zaidi.

Trump shtoi se irakianët ishin "shumë mirë të përfaqësuar" nga udhëheqësi i tyre i ri.

Raportohet se Iraku kufizohet me Iranin dhe SHBA-të e shohin atë si një aleat kyç në rajon.

Pas deklaratave të shkurtra për median, Trump dhe al-Zaidi hynë në Shtëpinë e Bardhë për bisedime. /Telegrafi/

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