Trump: Po dërgojmë një anije spitalore në Grenlandë
Presidenti amerikan Donald Trump tha të shtunën se do të dërgojë një varkë spitalore në Grenlandë, ishullin Arktik dhe territorin danez që ka kërkuar ta marrë.
"Duke punuar me Guvernatorin fantastik të Luizianës, Jeff Landry, ne do të dërgojmë një varkë spitalore të shkëlqyer në Grenlandë për t'u kujdesur për shumë njerëz që janë të sëmurë dhe nuk po kujdesen atje. Është duke ardhur", postoi presidenti në mediat sociale së bashku me një ilustrim të anijes spitalore detare USNS Mercy.
Nuk është e qartë se për çfarë po i referohej Trump në postimin e tij. Grenlanda dhe Danimarka kanë sisteme kujdesi shëndetësor falas dhe të nacionalizuara, transmeton Telegrafi.
Marina Amerikane ka dy anije spitalore mobile, USNS Mercy dhe USNS Comfort, që mbështesin trupat gjatë dislokimeve dhe ofrojnë shërbime për operacionet e ndihmës në fatkeqësi dhe humanitare të SHBA-së.
Gjatë kulmit të pandemisë Covid-19 në vitin 2020, Marina vendosi USNS Comfort në New York City, epiqendrën e shpërthimit të virusit në Shtetet e Bashkuara.
Grenlanda, e vendosur strategjikisht, është vendi me popullsinë më pak të dendur në botë dhe, për shkak të rrjetit të kufizuar të rrugëve, 56,000 banorët e saj udhëtojnë me anije, helikopter dhe aeroplan midis qyteteve të ishullit. SHBA-të kanë një bazë ushtarake në Grenlandë, bazën hapësinore Pituffik, e cila ndodhet në bregdetin perëndimor të ishullit.
Postimi i Trump vjen një muaj pasi përpjekjet e tij të përshkallëzuara për të marrë Grenlandën tronditën aleatët evropianë, ndërsa ai pohoi se SHBA-të nuk do të pranonin asgjë më pak se kontrollin total të vendit.
Në fund të janarit, Trump njoftoi "kornizën e një marrëveshjeje të ardhshme" mbi Grenlandën me shefin e NATO-s, por interesi i tij i vazhdueshëm për ishullin Arktik ngre pyetje në lidhje me sovranitetin e Grenlandës.
Ideja e lidershipit amerikan i ka tronditur grenlandezët, përfshirë inxhinierin bashkiak Ludvig Petersen.
Ai më parë i tha CNN-së se mospëlqimi i tij kryesor ndaj kontrollit amerikan rrjedh nga çështja e kujdesit shëndetësor privat.
"Nuk më pëlqen ideja e të bërit pjesë e Amerikës. Shqetësimi im kryesor është gjithë ky privatizim i kujdesit shëndetësor dhe arsimit. Nuk është diçka me të cilën jemi mësuar" tha ai. /Telegrafi/
