Administrata Trump po planifikon një takim të “Bordit të Paqes” më 19 shkurt në Uashington, sipas një zyrtari amerikan dhe një diplomati nga një vend që ishte i ftuar.

SHBA-të dërguan ftesa për eventin dhe e përshkruan takimin si "mbledhja inauguruese e Bordit të Paqes", sipas një ftese të parë nga CNN.

Është planifikuar të mbahet në Institutin Amerikan të Paqes, të cilin presidenti Donald Trump e ka riemëruar sipas emrit të tij.

Zyrtari amerikan tha se takimi synon pjesërisht të jetë një mbledhje fondesh, por theksoi se detajet ende po përpunohen.

Mbledhja, e raportuar për herë të parë nga Axios , do të jetë hera e parë që grupi mblidhet që nga një ceremoni nënshkrimi në Forumin Ekonomik Botëror në Davos muajin e kaluar.

Rreth dy duzina vende janë anëtarësuar në Bordin e Paqes.

Nuk është e qartë se cilat vende do të marrin pjesë në takimin e 19 shkurtit dhe në çfarë niveli do të përfaqësohen ato.

Bordi i Paqes është pritur me skepticizëm në lidhje me mandatin e tij dhe me pyetje nëse po kërkon të zëvendësojë Kombet e Bashkuara.

Shumica e aleatëve evropianë të SHBA-së nuk kanë rënë dakord të bashkohen dhe Izraeli nuk e ka nënshkruar zyrtarisht kartën për t'u bashkuar me organizatën pavarësisht se ka pranuar ofertën e Trumpit për t'u bashkuar me organizatën, megjithëse kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi se Izraeli do ta bënte këtë.

Bordi, i kryesuar nga Trump, fillimisht u paraqit si një organ i kufizuar i ngarkuar me mbikëqyrjen e rindërtimit të Rripit të Gazës, i cili u shkatërrua nga një luftë dyvjeçare me Izraelin.

Megjithatë, sipas draftit të kartës, misioni i tij është zgjeruar që atëherë për të trajtuar konfliktet në të gjithë botën.

Takimi i ardhshëm vjen ndërsa administrata po punon për të çuar përpara Fazën 2 në planin e saj të paqes për Gazën dhe për të siguruar mbështetje për rindërtimin e saj. /Telegrafi/

AmerikaNga BotaBotë