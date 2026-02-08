Trump planifikon takimin e parë të Bordit të Paqes
Administrata Trump po planifikon një takim të “Bordit të Paqes” më 19 shkurt në Uashington, sipas një zyrtari amerikan dhe një diplomati nga një vend që ishte i ftuar.
SHBA-të dërguan ftesa për eventin dhe e përshkruan takimin si "mbledhja inauguruese e Bordit të Paqes", sipas një ftese të parë nga CNN.
Është planifikuar të mbahet në Institutin Amerikan të Paqes, të cilin presidenti Donald Trump e ka riemëruar sipas emrit të tij.
Zyrtari amerikan tha se takimi synon pjesërisht të jetë një mbledhje fondesh, por theksoi se detajet ende po përpunohen.
Mbledhja, e raportuar për herë të parë nga Axios , do të jetë hera e parë që grupi mblidhet që nga një ceremoni nënshkrimi në Forumin Ekonomik Botëror në Davos muajin e kaluar.
Rreth dy duzina vende janë anëtarësuar në Bordin e Paqes.
Nuk është e qartë se cilat vende do të marrin pjesë në takimin e 19 shkurtit dhe në çfarë niveli do të përfaqësohen ato.
Bordi i Paqes është pritur me skepticizëm në lidhje me mandatin e tij dhe me pyetje nëse po kërkon të zëvendësojë Kombet e Bashkuara.
Shumica e aleatëve evropianë të SHBA-së nuk kanë rënë dakord të bashkohen dhe Izraeli nuk e ka nënshkruar zyrtarisht kartën për t'u bashkuar me organizatën pavarësisht se ka pranuar ofertën e Trumpit për t'u bashkuar me organizatën, megjithëse kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi se Izraeli do ta bënte këtë.
Bordi, i kryesuar nga Trump, fillimisht u paraqit si një organ i kufizuar i ngarkuar me mbikëqyrjen e rindërtimit të Rripit të Gazës, i cili u shkatërrua nga një luftë dyvjeçare me Izraelin.
Megjithatë, sipas draftit të kartës, misioni i tij është zgjeruar që atëherë për të trajtuar konfliktet në të gjithë botën.
Takimi i ardhshëm vjen ndërsa administrata po punon për të çuar përpara Fazën 2 në planin e saj të paqes për Gazën dhe për të siguruar mbështetje për rindërtimin e saj. /Telegrafi/