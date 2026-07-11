Trump nis programin e kursimeve për fëmijët, foshnjave u ofrohen 1000 dollarë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka nisur një program të ri kursimi për fëmijët, përmes të cilit foshnjat e lindura në periudhën e përcaktuar do të marrin një kontribut fillestar prej 1000 dollarësh nga qeveria amerikane.
Programi, i quajtur “Trump Accounts”, synon të krijojë llogari investimi për fëmijët amerikanë, ku fondet fillestare të depozituara nga qeveria do të investohen në fonde që ndjekin tregun e aksioneve. Fëmijët do të mund t’i përdorin këto mjete pasi të arrijnë moshën 18-vjeçare.
Sipas rregullave të programit, të drejtën për kontributin prej 1000 dollarësh e kanë fëmijët shtetas amerikanë të lindur nga 1 janari 2025 deri më 31 dhjetor 2028, me kusht që të plotësohen kriteret e kërkuara, raporton bbc.
Përveç shumës fillestare nga shteti, prindërit, të afërmit dhe punëdhënësit do të mund të kontribuojnë në këto llogari deri në kufijtë e përcaktuar vjetorë. Qëllimi është që fëmijët të kenë një bazë financiare për të ardhmen, përfshirë arsimin, blerjen e një shtëpie ose kursimet afatgjata.
Trump e ka prezantuar programin si një mënyrë për t’u dhënë fëmijëve amerikanë një fillim më të mirë financiar dhe për të nxitur kulturën e kursimit dhe investimit që në moshë të hershme. Megjithatë, programi ka shkaktuar edhe debate, pasi kritikët argumentojnë se familjet me të ardhura më të ulëta mund të përfitojnë më pak, për shkak të mundësive të kufizuara për të shtuar para në këto llogari.
Sipas raportimeve, qeveria amerikane ka nisur tashmë depozitimet e para dhe qindra mijëra fëmijë kanë përfituar nga kontributi fillestar prej 1000 dollarësh. /Telegrafi/