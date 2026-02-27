Trump: Mund të kemi një pushtim miqësor të Kubës
Presidenti amerikan Donald Trump sugjeroi një “marrje miqësore” të mundshme të Kubës, duke shtuar se vendi është në “telashe të mëdha” ekonomikisht.
“Ata nuk kanë para. Ata nuk kanë asgjë tani për tani”, u tha Trump gazetarëve jashtë Shtëpisë së Bardhë.
“Ndoshta do të kemi një pushtim miqësor të Kubës”, shtoi ai.
Presidenti deklaroi se Shtëpia e Bardhë ka qenë në diskutime me qeverinë kubane në lidhje me të ardhmen e kombit të Karaibeve.
Komentet e tij vijnë pasi trupat kufitare kubaneze vranë katër kubanë nga SHBA-ja dhe plagosën gjashtë të tjerë gjatë një konfrontimi të mërkurën që autoritetet kubaneze e quajtën një tentativë sulmi terrorist.
Ligjvënësit amerikanë nga Florida e kanë përdorur incidentin për të bërë thirrje për ndryshim regjimi.
Ndryshe, që nga marrja e detyrës, presidenti ka ndjekur një qëndrim të ashpër ndaj Kubës, duke shtrënguar kufizimet e udhëtimit dhe tregtisë, duke rivendosur përcaktimin e Kubës në listat e terrorizmit dhe duke intensifikuar presionet ekonomike si bllokimi i aksesit në naftën venezueliane - një veprim i përshkruar nga ekspertët humanitarë si thellim i një krize humanitare dhe të karburantit në ishull.
Më herët këtë muaj, Trump tha se Meksika, furnizuesi më i madh i naftës në Kubë, do të ndalonte dërgimin e naftës në kombin e Karaibeve, por nuk dha detaje të tjera.
Në janar, Trump tha se “Kuba do të dështojë shumë shpejt” për shkak të rënies së furnizimeve me naftë dhe shtrëngimit të sanksioneve të SHBA-së, duke kërcënuar me tarifa për çdo vend që furnizon me naftë ishullin. /Telegrafi/