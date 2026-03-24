Donald Trump ka miratuar vendosjen e më shumë se 1,000 ushtarëve në Lindjen e Mesme, thanë burimet për Sky News.

Ushtarët vijnë nga Divizioni i 82-të Ajror, sipas dy burimeve, transmeton Telegrafi.

Presidenti miratoi vendosjen mbrëmë dhe urdhrat po shkruhen sot për selinë, stafin dhe disa forca tokësore, por jo për të gjithë brigadën, thanë burimet.

Brigada e plotë përbëhet nga më shumë se 3,000 trupa, por kjo vendosje do të jetë më pak se gjysma e kësaj, në nën 1,500 ushtarë - duke sqaruar raportet e mëparshme se do të dërgoheshin mijëra trupa shtesë.

Forcat shtesë ende nuk janë larguar nga SHBA-ja, por mund të vendosen në ditët në vijim. /Telegrafi/

