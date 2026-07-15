Trump i kërkoi Netanyahut të tërheqë trupat izraelite nga Siria dhe Libani në telefonatën e fundit
Presidenti amerikan Donald Trump i kërkoi kryeministrit Benjamin Netanyahu gjatë një telefonate javën e kaluar të fillojë tërheqjen e trupave izraelite nga Siria jugore dhe Libani, raportoi të martën Barak Ravid i Channel 12 dhe Axios, duke cituar zyrtarë amerikanë dhe izraelitë.
Sipas raportit mbi telefonatën e së enjtes, Trump paralajmëroi se prania ushtarake e Izraelit në territorin sirian po krijon tensione që mund të çojnë në një përshkallëzim, duke i thënë Netanyahut: "Ata nuk ju duan atje. Duhet të ridislokoheni".
Ai thuhet se bëri një kërkesë të ngjashme në lidhje me Libanin. U tha se Netanyahu është kundërpërgjigjur, duke përmendur nevojat e sigurisë së Izraelit, transmeton Telegrafi.
Sipas raportit, Uashingtoni kërkoi një marrëveshje sigurie midis Izraelit dhe Sirisë për muaj të tërë, por përfundimisht arriti në përfundimin se Netanyahu nuk ishte i gatshëm të përmbushte kushtet e nevojshme, duke përfshirë tërheqjen e trupave nga Siria.
Zyra e kryeministrit tha javën e kaluar se gjatë telefonatës, Netanyahu theksoi "nevojën për zona sigurie përgjatë kufijve të Izraelit", ndërsa Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të komentonte mbi përmbajtjen e raportit, por theksoi "marrëdhënien e fortë" të Trump me Netanyahun dhe e përshkroi presidentin amerikan si "një luftëtar për paqe".
Muajin e kaluar, Izraeli pranoi të tërhiqte forcat e tij nga dy "pilot zona" të përcaktuara në Libanin jugor, si pjesë e negociatave të vazhdueshme me Bejrutin për të lejuar Forcat e Armatosura Libaneze të marrin kontrollin e sigurisë në ato zona, me qëllim që të sigurohet që të jetë i pastër nga armët e Hezbollahut.
Por kanë kaluar dy javë e gjysmë dhe Izraeli ende nuk është tërhequr nga asnjëra zonë pilot, duke ngadalësuar bisedimet midis palëve.
Një raund i mëtejshëm bisedimesh të drejtpërdrejta të sponsorizuara nga SHBA-të midis Izraelit dhe Libanit u mbajt në Romë të martën, me ambasadorin izraelit në SHBA, Yechiel Leiter, që kryesoi delegacionin e Jerusalemit.
Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se bisedimet "ishin produktive dhe u zhvilluan në një atmosferë pozitive".
"Të dyja palët janë të etura për të ecur përpara. Bisedat e sotme do të vazhdojnë nesër", shtoi zëdhënësi.
Palët diskutuan zbatimin e grupit të parë të tërheqjeve izraelite nga dy zonat pilot në Libanin jugor.
Bisedimet do të vazhdonin të mërkurën për ditën e dytë dhe të fundit të këtij raundi.
Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Sa’ar tha se pret që bisedimet e vazhdueshme me Libanin të ndihmojnë në zbatimin e pilot zonave.
"Ne jemi gati të ecim përpara duke zbatuar këto dy zona pilot. Shpresoj dhe kam tendencë të besoj se ky raund diskutimesh në Romë do ta nxisë atë", u tha Sa’ar gazetarëve në një konferencë për shtyp në Jerusalem.
Diplomacia e udhëhequr nga SHBA-të filloi pasi Hezbollahu e futi Libanin në një luftë duke sulmuar Izraelin në fillim të marsit në mbështetje të Iranit, i cili po përballej me një fushatë të përbashkët ajrore SHBA-Izrael.
Bisedimet vazhduan pavarësisht kundërshtimeve të forta nga grupi terrorist i mbështetur nga Irani, i cili beson se vetëm presioni iranian ndaj Uashingtonit mund të sigurojë fundin e luftës dhe tërheqjen e Izraelit.
Irani kërkoi fundin e luftës në Liban si pjesë e marrëveshjes së tij të përkohshme me Uashingtonin të nënshkruar muajin e kaluar, por marrëveshja është tendosur gjatë javës së fundit nga armiqësitë e ripërtërira SHBA-Iran në Gjirin Persik. Izraeli nuk ishte palë në këto bisedime.
Ushtria izraelite po pushton atë që e përshkruan si një "zonë tampon" rreth 10 kilometra në Liban përgjatë gjithë gjatësisë së kufirit izraelit.
Zyrtarët izraelitë thonë se zona është e nevojshme për të mbrojtur komunitetet veriore izraelite nga sulmet e nisura nga Hezbollahu.
Një takim i 26 qershorit në Uashington rezultoi në një marrëveshje që kërkonte përfundimin e konfliktit në Liban, çarmatimin e grupeve terroriste - një referencë e dukshme për Hezbollahun - si dhe vendosjen e trupave libaneze në jug dhe tërheqjen progresive të forcave izraelite.
Por përleshjet vdekjeprurëse kanë vazhduar dhe Hezbollahu e ka hedhur poshtë marrëveshjen, si dhe përpjekjet për ta çarmatosur atë. Ndërkohë, Izraeli ka thënë se trupat e tij do të mbeten në Libanin jugor për sa kohë që Hezbollahu mbetet i armatosur.
Hezbollahu e ka sulmuar vazhdimisht Izraelin përtej kufirit gjatë viteve me raketa dhe dronë, duke prishur jetën e dhjetëra mijëra izraelitëve dhe duke shkaktuar konflikte.
Gjithashtu të enjten, një grup aktivistësh kolonë - një i rritur dhe katër të mitur - kaluan kufirin në Liban përpara se të shoqëroheshin përsëri në Izrael nga Forcat Mbrojtëse të Izraelit.
Sipas ushtrisë, grupi i vajzave u zbulua duke kaluar kufirin "disa metra" pranë komunitetit Ghajar, i cili shtrihet përgjatë kufirit.
"Menjëherë pas zbulimit, forcat e sigurisë nisën kërkime në zonë dhe pak kohë më vonë i gjetën civilët dhe i kthyen në territorin izraelit", tha IDF.
Ato iu dorëzuan policisë për pyetje të mëtejshme.
Grupi i përket Lëvizjes Uri Tzafon, një organizatë fetare sioniste që bën thirrje për vendbanime në Libanin jugor, në zonat që pretendon se i përkasin popullit hebre.
Të hënën, disa aktivistë izraelitë të kolonëve u përpoqën përsëri të kalonin ilegalisht kufirin në Siri në Lartësitë jugore të Golanit.
Ushtria tha se trupat e stacionuara në zonë i penguan civilët të kalonin kufirin dhe i ndaluan. Më pas ato iu dorëzuan policisë për pyetje të mëtejshme.
Aktivistet, të cilat e quajnë veten Pionierët e Bashanit, janë përpjekur të hyjnë në Siri disa herë gjatë vitit të kaluar, ndërsa bëjnë thirrje për krijimin e vendbanimeve në zonë. Ato kanë marrë mbështetje nga ligjvënësit e koalicionit. /Telegrafi/