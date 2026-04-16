Trump: Bisedimet Izrael-Liban do të zhvillohen sot
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka thënë se bisedimet midis udhëheqësve të Izraelit dhe Libanit "do të zhvillohen" të enjten.
Në një postim në Truth Social, ai deklaroi se po “përpiqet të krijojë pak hapësirë për të marrë frymë” midis dy vendeve.
Kjo vjen ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thuhet se u takua me kabinetin e tij të sigurisë të mërkurën dhe pritej të shqyrtonte një marrëveshje armëpushimi me Libanin - ku ndodhet baza e grupit militant Hezbollah të mbështetur nga Irani.
Hezbollahu kishte thënë më parë se një armëpushim mund të ndodhte “së shpejti”, ndërsa një zyrtar i lartë amerikan thuhet se tha se SHBA-të nuk kanë kërkuar një armëpushim, por “do të mirëprisnin fundin e armiqësive në Liban”.
“Po përpiqem të krijoj pak hapësirë për të marrë frymë midis Izraelit dhe Libanit. Ka kaluar shumë kohë që kur dy udhëheqësit kanë folur, rreth 34 vjet”, shkroi Trump.
“Do të ndodhë nesër. Bukur! President DJT”, përfundoi ai. /Telegrafi/