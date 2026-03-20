Tripunovski: Bujqit i krijojnë politikat e ardhshme në sektorin bujqësor
Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunovski, vizitoi vendbanimet Trstenik dhe Rosoman, ku foli drejtpërdrejt me qytetarët për sfidat, nevojat dhe sugjerimet e tyre.
"Qëllimi i këtyre aktiviteteve është të dëgjohen mendimet, idetë dhe sugjerimet e fermerëve përmes komunikimit, si dhe të diskutohen politikat aktuale dhe drejtimet e ardhshme për zhvillimin e bujqësisë", theksoi ministri.
Ai theksoi se në komunikim me shkëmbimin e përvojave, sugjerimeve dhe ideve, është më mirë të ndërtohen hapat e ardhshëm që do të udhëhiqen nga Ministria.
Ai shtoi se Komuna e Rosomanit është një rajon bujqësor me mbi 3,000 hektarë tokë të punueshme dhe më shumë se 2,500 përfitues dhe aplikantë për mbështetje bujqësore, që është një nga treguesit se Rosomani ka potencial serioz në fushën e prodhimit bujqësor.