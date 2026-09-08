Trepça rikthen në menaxhim një pronë në Mitrovicën e Veriut pas 27 vitesh
Trepça ka rikthyer në menaxhim një lokal në Sheshin e Mitrovicës së Veriut, i cili sipas ndërmarrjes kishte qenë jashtë menaxhimit të saj për 27 vjet.
Rikthimit të pronës i parapriu një njoftim zyrtar i datës 27 gusht 2026, përmes të cilit Trepça, duke u bazuar në të dhënat e Certifikatës së Pronësisë, kërkoi lirimin e pronës dhe paraqitjen e dokumentacionit për të drejtën e shfrytëzimit.
Nga Trepça e kanë cilësuar këtë si një hap konkret në mbrojtjen, rikthimin dhe administrimin e pronës së ndërmarrjes. /Telegrafi/
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