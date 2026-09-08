Jashari: Rezultatet e Kosovës në PISA janë alarmante, Ministria duhet të veprojë
Deputetja e PDK-së, Sala Jashari ka reaguar për rezultatet e nxënësve të Kosovës në testin ndërkombëtar PISA, duke i cilësuar alarmante të dhënat për rënien e performancës në arsim.
Jashari ka thënë se është e papranueshme që rezultatet e nxënësve të Kosovës të vazhdojnë të përkeqësohen, ndërsa arsimi, sipas saj, ende nuk po trajtohet me seriozitetin e duhur.
“Është e papranueshme që rezultatet e nxënësve të Kosovës në PISA të vazhdojnë të bien, ndërsa arsimi ende pret të trajtohet me seriozitetin që meriton”, ka shkruar Jashari.
Ajo ka krahasuar rezultatet me vitin 2015, duke theksuar rritjen e përqindjes së nxënësve që mbeten nën nivelin bazë të aftësive.
“Krahasuar me vitin 2015, përqindja e nxënësve që mbeten nën nivelin bazë të aftësive është rritur me 7 pikë përqindjeje në matematikë, 7 në lexim dhe 11 në shkencë”, ka deklaruar ajo.
Sipas Jasharit, këto shifra janë shqetësuese pasi pas tyre qëndrojnë nxënës që, pavarësisht viteve të kaluara në shkollë, nuk po marrin përgatitjen e nevojshme për jetën.
“Këto shifra janë alarmante, sepse pas tyre janë fëmijë që po kalojnë vite në shkollë pa marrë përgatitjen që u duhet për jetën”, ka shkruar deputetja.
Jashari ka kërkuar nga institucionet që të ndërmarrin masa konkrete për përmirësimin e gjendjes në arsim.
“Ministria duhet të dalë me masa konkrete, afate dhe përgjegjësi të qarta”, ka theksuar ajo, duke kërkuar bashkëpunim me komunat, mësimdhënësit dhe prindërit.
Deputetja ka thënë se rënia e rezultateve nuk duhet të pranohet si një realitet me të cilin shoqëria duhet të mësohet.
Në fund, ajo ka paralajmëruar për pasojat që mund të ketë neglizhimi i problemeve në arsim.
“Çdo vit i humbur në arsim ua ngushton mundësitë një brezi të tërë. Fëmijët tanë meritojnë veprim tani”, ka përfunduar Jashari. /Telegrafi/