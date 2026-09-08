Rezultatet e dobëta në PISA, njohësi i fushës së arsimit, Ahmeti: Analfabetizmi funksional drejt totalitetit
Drejtori ekzekutiv i ETEA-s, Agon Ahmeti, ka shprehur shqetësim lidhur me rezultatet e nxënësve të Kosovës në testin PISA.
Ahmeti në një postim në Facebook shkruan se analfabetizmi funksional është drejt totalitetit.
Ai shkruan se nga rezultatet e PISA-s del se 85% e nxënësve kosovarë dështuan në matematikë, 84% në lexim dhe 79% në shkencë.
Lexoni të plotë postimin e tij:
ANALFABETIZMI FUNKSIONAL DREJT TOTALITETIT
Sot dolën rezultatet e PISA-s: 85% e nxënësve kosovarë dështuan në matematikë, 84% në lexim dhe 79% në shkencë.
Po mundohem me e thjeshtëzu çka do të thotë kjo për përditshmërinë e një 15-vjeçari.
◾️ MATEMATIKË:
Për me shku në qytet janë dy mënyra të mundshme:
- Rruga A: 30 km deri në një fshat, pastaj 40 km deri në qytet
- Rruga B: 60 km drejtpërdrejt në qytet
Cila rrugë është më e shkurtër?
Fatkeqësisht, 85% e nxënësve janë të prirur me zgjedh rrugën A sepse nuk arrijnë me kuptu që fillimisht duhet me i mbledh sa bëjnë 30+40 për me kuptu që rruga B është 10 km më e shkurtër...
◾️ LEXIM:
Lexoni tekstin "Arta e kishte pritur gjithë javën piknikun e së dielës. Çantën e mbante afër shtratit që nga e mërkura. Kur u zgjua të dielën në mëngjes dhe e pa shiun nga dritarja, çantën e futi përsëri në dollap".
Pse Arta e futi çantën përsëri në dollap?
Fatkeqësisht, 84% e nxënësve nuk arrijnë me kuptu që Artës ia prishi shiu planet për piknik...
◾️ SHKENCË:
Dy peshqirë të njëjtë lagen me të njëjtën sasi uji. Njëri shtrihet, tjetri lihet i palosur. Pas dy orësh, peshqiri i shtrirë është i terur, ndërsa i palosuri jo, pse?
Fatkeqësisht, 79% e nxënësve nuk arrijnë me kuptu që peshqiri i shtrirë ka më shumë sipërfaqe në kontakt me ajrin dhe rrjedhimisht uji avullon më shpejt... /Telegrafi/