KRU “Mitrovica” ka njoftuar se ekipet e mirëmbajtjes do të kryejnë intervenime në disa lokacione në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit.

Punimet në rrjetin e ujësjellësit do të zhvillohen në Mitrovicë, si dhe në fshatrat Shupkofc, Zasellë, Vinarë i Epërm, Rahovë, Koshtovë dhe Vidimriq.

Ndërsa intervenime në rrjetin e kanalizimit do të ketë në Mitrovicë, Vushtrri dhe Zubin Potok, përfshirë rrugët “Ali Pashë Tepelena”, “Skënderbeu”, “Kadri Zeka”, “Kolasinskih Knezeva” dhe “Vlade Cetkovica”. /Telegrafi/

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