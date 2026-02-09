Trendafilov: Punëdhënësit nuk kanë bërë asnjë hap përpara për punëtorët, Qeveria nuk po dëgjon
Kryetari i LSM-së, Sllobodan Trendafilov thotë se Qeveria sillet sikur interesohet vetëm për biznesin, ndërsa nuk ka vesh për nevojat e punëtorëve.
Trendafilov theksoi se publiku ka dëgjuar se sa miliona euro kredi janë drejtuar për të mbështetur biznesin, por theksoi se interesi i atyre kredive nuk është rënë dakord me punëtorët, megjithëse "të gjithë ne, të gjithë ju" do ta kthejnë atë interes, sepse një pjesë do të mbulohet nga buxheti, dhe punëdhënësit do të kthejnë vetëm një pjesë.
Sipas tij, Qeveria flet për ndihmën e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, por punëdhënësit nuk kanë bërë një hap serioz drejt rritjes së pagës minimale, dhe kur Qeveria i sulmoi, ata u tërhoqën.
"Ata duhet t'i kishin kuptuar nevojat e punëtorëve, por fjalët kyçe janë, Qeveria nuk e pranoi", tha Trendafilov, duke shtuar se ata e kanë përsëritur këtë gjatë gjithë vitit dhe se vitin e kaluar protestuan për pagën minimale.
Ai informoi se sindikatat u përpoqën edhe përmes dialogut social, por mbajtën tre seanca të Këshillit Ekonomik dhe Social (KES), dy prej të cilave ishin pa kuorumin e nevojshëm për shkak të, siç tha ai, mungesës së përfaqësimit, "nuk e dimë për çfarë arsyesh", pikërisht në momentet kur ato duhet të ishin ulur në tryezë dhe të bisedonin./Telegrafi/