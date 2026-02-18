Trençevska: Jemi dëshmitarë se për një jetë dinjitoze, punëtorët detyrohen të protestojnë në rrugë
Nënkryetarja dhe deputetja e LSDM-së, Jovanka Trençevska, informoi se Ligji për Pagën Minimale i paraqitur nga grupi parlamentar i LSDM-së dhe koalicioni është vendosur në rendin e ditës të Kuvendit.
Sipas saj, ky ligj është një përgjigje reale ndaj kërkesave të sindikatave dhe punëtorëve, për një pagë minimale prej 600 eurosh.
"Jemi dëshmitarë se për të jetuar një jetë dinjitoze, punëtorët detyrohen të protestojnë në rrugë. Meqenëse vuajtja e tyre është jeta e vështirë e përditshme, ata nuk mund të paguajnë faturat dhe të sigurojnë ushqim për familjet e tyre.
Tani, pasi kryeministri Mickoski hoqi dorë publikisht nga qëllimi i tij për të blerë një aeroplan të ri qeveritar, ja ku është një shans që ato para, miliona euro, të ridrejtohen për të siguruar një pagë minimale prej 600 eurosh për punëtorët", theksoi Trençevska./Telegrafi/