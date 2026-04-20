Tregu i telefonave inteligjentë në Indi pati tremujorin më të keq në gjashtë vjet
Sipas një raporti të ri nga Counterpoint Research (CR), tregu indian i telefonave inteligjentë midis janarit dhe marsit pati tremujorin e tij më të dobët në gjashtë vjet. Dërgesat ranë me 3% krahasuar me tremujorin e parë të vitit të kaluar.
Vivo ende kryeson, duke grumbulluar 20.8% të tregut, e ndjekur nga Samsung (17.4%), Oppo (13.6%), Apple (9%), Realme (8.9%), Xiaomi (7.9%), Poco (4.2%), iQOO (2.6%) dhe OnePlus (1.8%).
Rritja më e madhe erdhi nga Nothing (duke përfshirë nën-markën CMF): 47%.
Marka me rritjen më të shpejtë në segmentin premium (mbi 45,000 INR) ishte Google, me një rritje prej 39%, çuditërisht.
Megjithatë, asnjëra prej këtyre të dyjave nuk ishte në Top 5.
Oppo u rrit me 8% nga viti në vit dhe ishte marka me rritjen më të shpejtë në Top 5.
Rritja u udhëhoq, siç pritej, nga performanca e mirë e serive A dhe K, por edhe modelet Reno të nivelit të mesëm patën rezultate të mira. Segmenti INR 10,000-20,000 i Xiaomi pati një rritje dyshifrore.
Hulumtuesit e CR parashikojnë një rënie dyshifrore të shitjeve në tremujorin e dytë krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2025, "pasi çmimet e larta të memories dhe kërkesa e dobët e nivelit fillestar vazhdojnë të peshojnë në vëllimet e përgjithshme".
Për të gjithë vitin, tregu parashikohet të bjerë me 10% krahasuar me vitin 2025, pasi çmimet e memories vazhdojnë të ndikojnë në përballueshmëri dhe të zgjasin ciklet e zëvendësimit. /Telegrafi/