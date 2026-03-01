Tre të vdekur dhe disa të plagosur pas të shtënave me armë në Austin, Teksas
Të paktën tre persona vdiqën dhe 14 u plagosën pas të shtënave masive në një bar në Austin, Teksas, herët të dielën, tha policia.
I dyshuari u vra në një shkëmbim zjarri me policinë në vendngjarje, tha policia, duke shtuar se 14 persona ishin në spital, tre prej të cilëve ishin në gjendje kritike.
Deri më tani, policia nuk ka bërë të ditur identitetin e autorit dhe as nuk bëri ndonjë koment mbi motivin e autorit të ngjarjes.
Departamenti i Policisë së Austin kishte lëshuar më parë një deklaratë duke u bërë thirrje njerëzve të shmangnin zonën pranë bllokut 600 të Rrugës Rio Grande, bllokut në qendër të Austin ku ndodhet bari.
Fotot dhe videot nga vendi i ngjarjes treguan një reagim të madh emergjent.
Paramedikët dhe oficerët mbërritën në vendngjarje më pak se një minutë pasi erdhi telefonata e parë, tha të dielën Shefi Robert Luckwitz, i EMS-së së Qarkut Austin-Travis.