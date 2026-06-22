Tre nxënës të vrarë dhe shtatë të tjerë të plagosur - pamje të kaosit të krijuar nga të shtënat në një shkollë në Filipine
Tre nxënës u vranë dhe shtatë të tjerë u plagosën pasi dy të dyshuar adoleshentë dyshohet se hapën zjarr brenda një shkolle të mesme në Filipinet qendrore të hënën, thanë autoritetet, në një akt të rrallë dhune në shkollë.
Të shtënat ndodhën rreth orës 9 të mëngjesit (ora lokale) në Shkollën e Mesme Kombëtare San Jose në Qytetin Tacloban, provinca Leyte.
Policia tha se të dyshuarit, të moshës 15 dhe 14 vjeç, qëlluan 'pa ndonjë cak' brenda kampusit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
🇵🇭 SCHOOL SHOOTING:
Police called one of the shooters a child "in conflict with the law" and a resident of San Jose. He entered the school in Barangay San Jose, Tacloban City and started shooting.
He appears connected to the school.
Three people were killed and five injured in… pic.twitter.com/3PYlxc2jsE
— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 22, 2026
Siç theksohet më tej, personeli nga Zyra e Policisë së Qytetit Tacloban (TCPO) reagoi menjëherë pasi mori raportime për një të shtënë aktive.
Me të mbërritur në vendngjarje, oficerët siguruan zonën dhe ndihmuan të plagosurit, të cilët u dërguan me urgjencë në spitalet aty pranë për trajtim urgjent.
Gjetjet fillestare treguan se 10 të mitur u prekën nga sulmi. Shtatë nxënës pësuan lëndime, ndërsa tre të tjerë u shpallën të vdekur nga mjekët.
Identitetet e viktimave nuk janë bërë të ditura.
At least three students are confirmed dead and five others were injured in a #shooting incident at San Jose National High School in Tacloban City, the #Philippines on Monday. Two suspects, both minors, have been arrested.
By Huang Zhengzheng ｜Video from social media pic.twitter.com/PjnGMH3RVI
— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 22, 2026
Departamenti i Arsimit i Filipineve e përshkroi incidentin si një "situatë gatishmërie të lartë" dhe tha se zyrtarët ishin dërguar në vendngjarje.
Autoritetet thanë se hetuesit po shqyrtojnë nëse të shtënat mund të kenë rrjedhur nga një grindje personale e lidhur me ngacmimin e dyshuar shkollor, megjithëse policia theksoi se hetimi mbetet në vazhdim.
Zyrtarët thanë se ende po përcaktojnë sekuencën e ngjarjeve dhe po përcaktojnë se si të dyshuarit ishin në gjendje të sillnin armë zjarri në ambientet e shkollës. /Telegrafi/