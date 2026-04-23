Tre denoncime për dhunë familjare në 24 orët e fundit, me dy persona është zhvilluar bisedë zyrtare
MPB Maqedoni njofton se gjatë 24 orët e fundit janë regjistruar tre denoncime për dhunë në familje.
"Më 22.04.2026 në orën 11:00 në Stacionin Policor Kisella Vodë, nëpunës policorë nga SPB Shkup zhvilluan bisedë zyrtare me S.T. (38) nga Shkupi, pas denoncimit të mëparshëm se më 18.04.2026 në shtëpinë e saj e ka sulmuar fizikisht ish-bashkëshortin e saj 40-vjeçar me një send të fortë. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë kallëzim përkatës".
"Më 22.04.2026 në orën 20:20 në SPB Shkup, një burrë 51-vjeçar denoncoi se rreth orës 19:00 në fsh. Vollkovë, rajoni i Shkupit, ishte sulmuar fizikisht nga vëllai i tij T.K.. Po merren masa për zbardhjen e rastit".
"Më 23.04.2026 në orën 08:00 në NJPB Sveti Nikollë, është zhvilluar bisedë zyrtare me S.N. (65) nga Sveti Nikolla, duke vepruar sipas denoncimit të mëparshëm se më 22.04.2026 në orën 19:30 në shtëpinë familjare, e ka sulmuar fizikisht djalin e tij. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë kallëzim përkatës", thonë nga MPB.