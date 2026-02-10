Trashësia e borës në Kodrën e Diellit është 64 centimetra
Në orën 07:00 në Kodrën e Diellit janë matur -2 gradë celsius, ndërsa trashësia e borës është 64 centimetra.
Në Berovë dhe Mavrovë janë matur 0 gradë, 1 në Kriva Pallankë, Krushevë dhe Llazaropole, 3 në Pretor dhe Vinicë, 4 në Ohër, 5 në Tetovë, Manastir, Prilep, Shtip dhe Strumicë, 6 në Shkup-Petrovec, Shkup-Zajçev Rid, Veles dhe Kavadar, 7 gradë në Gjevgjeli dhe 8 në Demir Kapi.
Nga Drejtoria Hidrometeorologjike (HMA) bëjnë të ditur se më së shumti reshje në 24 orët e fundit, prej orës 07:00, kanë rënë në Kodrën e Diellit, 17 litra për metër katror, e ndjekur nga Pozharana me 14, Krusheva 7, Mavrovë 5, Tetova dhe Strumicë./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals