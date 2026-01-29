Trajneri i fitnesit, Arbër Peci shpjegon rolin e proteinave Whey dhe aminoacideve në stërvitje
Gjatë një podcasti “Shëndeti në rend të parë”, e mbështetur nga United Hospital, trajneri i fitnesit Arbër Peci ka folur për rëndësinë e proteinave Whey dhe aminoacideve në procesin e rikuperimit dhe ndërtimit të muskujve, duke sqaruar dallimet mes tyre dhe rastet kur suplementimi është i nevojshëm.
Sipas Pecit, proteina Whey, pasi konsumohet, zbërthehet në aminoacide, të cilat janë elementët bazë që ndihmojnë në rregullimin dhe rikuperimin e indeve muskulare.
Këto inde dëmtohen natyrshëm gjatë ushtrimeve fizike, veçanërisht në stërvitjet e forcës. Pikërisht aminoacidet janë ato që kontribuojnë në riparimin dhe ndërtimin e muskujve pas ngarkesës fizike.
Suplementet, çfarë duhet të dimë për përdorimin dhe rëndësinë e tyre? Flet trajneri i fitnesit Arbër Peci
“Proteina Whey zbërthehet në aminoacide, pastaj aminoacidet janë ato që e bëjnë rregullimin, rikuperimin e indeve muskulare, të cilët i dëmtojmë gjatë stërvitjeve në fitnes. Kështu që BCA-ja ose këto aminoacidet esenciale janë produkti final, i cili thjesht nuk ka nevojë me u zbërthye po direkt depërton në gjak edhe në muskuj. Aminoacidet në rast se dikush ushqehet shëndetshëm dhe mjaftueshëm, nuk ka nevojë për asnjërën prej tyre, siç e thashë edhe ma herët, por në rast se ushtron në mëngjes pa u ushqyer atëherë e kanë nevojshme me përdorë gjatë stërvitjeve edhe pas stërvitjeve aminoacide, pasi ju duhet energji, ju duhet ushqim, që në realitet po e quaj edhe këtë ushqim gjatë stërvitjeve”.
Për më shumë shikoni podcastin e plotë “Shëndeti në rend të parë”:
- YouTube www.youtube.com