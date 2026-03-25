Trajneri Arbër Peci: Traka e vrapimit është për trajnerët që nuk u kushtojnë kohë klientëve
Stërvitja efektive kërkon prani aktive, korrigjim teknik dhe intensitet me pesha, jo vrapim monoton pa drejtim. Peshat dhe dinamika djegin më shumë yndyrë sesa kardioja pasive, ndërsa trajneri mbetet thelbësor në çdo minutë të seancës
Eksperti i fitnesit Arbër Peci vlerëson se një nga problemet më të mëdha që po vërehet sot në shumë ambiente stërvitore lidhet me mënyrën sipërfaqësore të organizimit të seancave të ushtrimit. Sipas tij, në vend që klienti të përfshihet në një proces të strukturuar dhe të kontrolluar, shpesh lihet për periudha të gjata në trakë vrapuese, ndërsa trajneri nuk është realisht i angazhuar në punën e tij profesionale.
Ai shpjegon se ndodh jo rrallë që trajneri të qëndrojë i fokusuar në telefon, të vonohet në fillimin e treningut ose edhe të largohet për një kafe, duke e lënë klientin të vazhdojë vrapimin pa orientim konkret. Në pamje të parë, kjo krijon përshtypjen se klienti është duke ushtruar intensivisht, por në realitet mungon struktura, progresioni dhe mbikëqyrja që janë thelbësore për rezultate reale. Sipas Pecit, një trajner profesional duhet të jetë i pranishëm në çdo minutë të seancës, të korrigjojë teknikën, të kontrollojë ritmin e punës dhe të motivojë klientin drejt objektivave të tij.
Në aspektin fiziologjik, ai thekson se dobësimi efektiv nuk arrihet vetëm përmes vrapimit monoton dhe të zgjatur. Kardio në kuptimin e plotë të fjalës nënkupton aktivitet të vazhdueshëm dhe të pandërprerë që aktivizon metabolizmin në mënyrë dinamike. Kjo mund të realizohet shumë më fuqishëm përmes stërvitjes me pajisje me pesha, duke kaluar pa ndalur nga një ushtrim tek tjetri. Kur trupi vendoset në një ritëm pune konstant dhe me volum të lartë, rritet ndjeshëm konsumi energjetik dhe procesi i djegies së yndyrës bëhet më intensiv.
Peci shpjegon se një metodë praktike dhe efektive është realizimi i 100 deri në 200 përsëritjeve në total në secilën pajisje, me pushime shumë të shkurtra. Kjo formë trajnimi mban ritmin e zemrës në nivele të larta, aktivizon më shumë grupe muskulore dhe krijon një efekt metabolik që vazhdon edhe pas përfundimit të stërvitjes. Për më tepër, ushtrimet me pesha ndihmojnë në ruajtjen e tonusit muskular dhe në formësimin estetik të trupit, duke shmangur humbjen e forcës që shpesh shoqëron dobësimin e pakontrolluar.
Ai shton se traka vrapuese ka rolin e saj të dobishëm në zhvillimin e qëndrueshmërisë kardiovaskulare dhe në përmirësimin e funksionit të zemrës dhe mushkërive. Megjithatë, kur ajo përdoret si zëvendësim i një programi serioz trajnimi, rrezikon të krijojë stagnim në progres dhe zhgënjim tek klientët që presin ndryshim real fizik. Sipas Pecit, përkushtimi profesional i trajnerit, organizimi i saktë i ushtrimeve me pesha dhe një ritëm pune i vazhdueshëm janë faktorët kyç që përcaktojnë suksesin në transformimin trupor.
Në përfundim, ai thekson se një stërvitje efektive kërkon prezencë të plotë profesionale dhe angazhim real nga trajneri, jo vetëm në planifikim, por edhe në zbatim praktik gjatë gjithë seancës. Vetëm në këtë mënyrë krijohen kushtet që klienti të arrijë dobësim të qëndrueshëm, përmirësim të performancës fizike dhe një formë trupore funksionale në afat të gjatë. /Telegrafi/