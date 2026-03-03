Tragjedia në Karposh, caktohet masa e paraburgimit për burrin e gruas e cila humbi jetën
Prokuroria Themelore Publike Shkup i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore Penale Shkup për caktimin e masës së paraburgimit afatshkurtër prej 48 orësh kundër një personi për të cilin ekzistojnë dyshime se ka kryer vepra penale "Lëndim trupore".
Masa e paraburgimit është e nevojshme me qëllim të ndërmarrjes së të gjitha veprimeve hetimore me qëllim sigurimin e provave në lidhje me dyshimet.
Me propozim të prokurorit publik, gjykata urdhëroi caktimin e masës së paraburgimit./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate