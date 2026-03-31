Trafiku Urban paralajmëron vonesa dhe devijime të autobusëve sonte në Prishtinë
Trafiku Urban Prishtinë ka njoftuar qytetarët se gjatë mbrëmjes së sotme priten vonesa dhe devijime të përkohshme në qarkullimin e linjave të autobusëve në Prishtinë.
Sipas njoftimit zyrtar, këto ndryshime vijnë si rezultat i bllokimit të disa rrugëve, ndërsa lëvizja e autobusëve do të zhvillohet në përputhje me rregullimin e trafikut nga organet e rendit.
“Trafiku Urban” thekson se qytetarët duhet të kenë mirëkuptim për këto pengesa të përkohshme, të cilat janë jashtë kontrollit të operatorit të transportit publik.
“Njoftojmë qytetarët se, për shkak të bllokimit të disa rrugëve, gjatë mbrëmjes së sotme mund të ketë vonesa dhe devijime të përkohshme në qarkullimin e linjave të autobusëve, në përputhje me rregullimin e trafikut nga organet e rendit”, thuhet në njoftim.
Në fund, kompania ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin dhe u ka uruar suksese Kombëtares në ndeshjen e sontme kualifikuese.