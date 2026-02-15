Trafiku urban pa pagesë gjatë protestës së 17 shkurtit në Prishtinë
Kreu i Komunës së Prishtinës, Perparim Rama, ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në protestën e organizuar nga platforma “Liria ka Emër”, e cila do të mbahet më 17 shkurt 2026, në ora 14:00, në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Rama theksoi se kjo protestë është një çështje kombëtare dhe jo vetëm partiake, dhe se duhet mbështetur përtej interesave politike.
Ai gjithashtu siguroi qytetarët se gjatë asaj dite trafiku urban do të funksionojë pa pagesë, për të lehtësuar lëvizjen e qytetarëve.
“Ne përveç që kemi mbështetur këto procese edhe më parë, i çmojmë dhe i vlerësojmë, dhe duhet t’i naltësojmë përtej interesave partiake. Kjo është një çështje kombëtare. Do të jem aty, dhe trafiku urban do të jetë në shërbim të qytetarëve pa pagesë gjatë protestës”, tha Rama.