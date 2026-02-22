Toyota do të hapë një fabrikë riciklimi makinash në Poloni
Toyota Motor Europe ka njoftuar ndërtimin e një fabrike të re riciklimi automjetesh në Wałbrzych, Poland.
Objekti do të merret me përpunimin e makinave jashtë përdorimit dhe pritet të trajtojë rreth 20 mijë automjete në vit.
Fabrika do të rikuperojë pjesë dhe materiale të vlefshme si çeliku, alumini, bakri dhe plastika për prodhimin e automjeteve të reja.
Bateritë dhe komponentët kryesorë do të kontrollohen për ripërdorim, rinovim ose riciklim të plotë.
Kjo është fabrika e dytë e këtij lloji në Evropë, pas asaj të hapur në vitin 2025 në Burnaston, Mbretëri e Bashkuar.
Sipas kompanisë, projekti është pjesë e strategjisë për ekonomi qarkore dhe për arritjen e neutralitetit të karbonit në prodhimin e automjeteve. /Telegrafi/
