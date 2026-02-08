Toyota Corolla 2027, çfarë dihet deri më tani për veturën e vogël të gjeneratës së ardhshme?
Toyota Corolla e vitit 2027 është shumë afër, me makinën më të njohur në botë të të gjitha kohërave që po përgatitet për një ndryshim të rëndësishëm gjenerativ.
Toyota pritet të zbulojë Corolla-n e re në gjysmën e dytë të vitit 2026, përpara dorëzimeve në gjysmën e parë të vitit pasardhës, transmeton Telegrafi.
Gjiganti japonez i makinave e prezantoi modelin e gjeneratës së re me një koncept, të shfaqur në Panairin në Tokio më2025 - duke zbuluar një dizajn mbresëlënës me një shirit ndriçues LED me gjerësi të plotë dhe anë të lakuara, ndoshta duke huazuar disa ndikime nga Hyundai i30.
Artisti digjital Theottle e ka riimagjinuar konceptin e Corolla-s si një makinë prodhimi, me limuzinën që huazon nënshkrimin e tij të dritës, por me linja më të buta të karrocerisë dhe doreza më tradicionale tërheqëse të dyerve.
I parashikuar të bazohet në platformën TNGA të Toyota-s, automjeti do të prodhohet me disa sisteme fuqie, duke përfshirë një motor benzine me katër cilindra 1.5 litra pa turbo që prodhon 70kW - me performancë që do të përmirësohet duke përdorur teknologjinë hibride.
Motori aktual hibrid 1.8 litra i Corolla-s mund të vazhdojë gjithashtu, ndërsa blerësve mund t'u jepet edhe mundësia e një sistemi fuqie elektrike për herë të parë.
Ka një shans të fortë që GR Corolla të vazhdojë për modelin e ri dhe mund të fitojë motorin shumë të pritur 2.0 litra me benzinë me katër cilindra turbo të Toyota-s - i destinuar të përdoret në të gjithë linjën e ardhshme Gazoo Racing të kompanisë, siç është MR2 me motor në mes.
Sipas Lance Scott, kreut të qendrës evropiane të dizajnit të Toyota-s, pronarët do të marrin të njëjtën hapësirë kabine dhe bagazhi "pavarësisht nga sistemi i fuqisë".
“Ne donim të krijonim një Corolla të cilën njerëzit do ta shikonin dhe do të mendonin ‘Oh, nuk mund ta besoj që është një Corolla’”, tha Scott për CarExpert në tetor 2025.
“Lloji i karrocerisë për ne nuk është i rëndësishëm – është ajo që donim të shprehnim si një drejtim të pastër dizajni për të ardhmen e Corolla-s. Proporcionet dramatike – ato po çojnë jo vetëm në dizajn funksional përmes dukshmërisë, por edhe në dizajn dramatik. Gjithashtu, hapësira brenda, duke u përpjekur të mendojmë për atë që i nevojitet secilit banor”, shtoi ai.
Ndërsa Toyota ka shitur më shumë se 50 milionë njësi gjatë gjashtë dekadave të fundit – duke e bërë atë modelin më të popullarizuar në histori – Corolla ka rënë nga lista e 10 makinave më të shitura në nivel lokal, por mbetet makina e vogël e preferuar e Australisë për nën 45,000 dollarë. /Telegrafi/
