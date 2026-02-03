Toshkovski: Dy shoferë kanë shënuar rekord, i kanë nga 40 ndalesa për drejtim të automjetit
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, deklaroi në Tv Alfa se gjithsej 508 kundërvajtje ka regjistruar sistemi “Qyteti i sigurt” dje deri në orën 20 në ditën e dytë të zbatimit të tij zyrtar. Prej tyre, 454 janë për shpejtësi të tejkaluar, 42 janë për kalim në dritë të kuqe, 12 janë për automjete të paregjistruara.
Numri i djeshëm i kundërvajtjes është përafërsisht i njejtë si edhe të dielën kur filloi “Qyteti i sigurt”.
Toshkovski është i kënaqur nga, siç theksoi, numri i vogël i dënimeve dhe pret ashtu edhe të mbetet gjatë tërë periudhës 24-orëshe.
Statistika e MPB-së tregon se në katër vitet e fundit, pjesa më e madhe e kundërvajtjeve, përkatësisht 55.405 qytetarë, kanë nga një ndalesë të shqiptuar. Sipas Toshkovski, janë ata qytetarë të cilëve çdoherë mund t’u ndodhë të kryejnë kundërvajtje.
Me dy kundërvajtje janë 7 987 shoferë, përderisa me nga tre aktvendime fuqiplote për ndalesë të drejtimit të automjetit kanë 1 863 shoferë.
Theksoi se janë 677 persona me katër ndalesa, 291 me pesë ndalesa, ndërsa rekord kanë shënuar dy shoferë të cilët kanë nga madje 40 ndalesa të shqiptuara për drejtim të automjetit motorizues.