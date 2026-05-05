“Topçiu” i Simeones: Historia e Nelson Vivas, kampion i heshtur me Arsenalin
Pa bërë shumë zhurmë, Nelson Vivas u kthye në një nga ata lojtarë që fituan trofe me Arsenalin pa qenë kurrë në qendër të vëmendjes. Ish-mbrojtësi argjentinas, i cili sot punon si asistent i Diego Simeones te Atletico Madrid, luajti vetëm dy sezone në Londër, por la gjurmë në mënyrën e tij: si lojtar ekipi, i disiplinuar dhe gjithmonë gati kur i thirrej.
Vivas u afrua nga Arsene Wenger, i cili e kishte vëzhguar në Zvicër, ku kishte spikatur në periudhën kur Lugano ngjitej në elitë.
Transferimi i tij u realizua për rreth 1.6 milionë funte, dhe ai u bë amerikanojugori i parë në historinë e Arsenalit. Për shkak të çështjeve me pasaportën, rruga e tij drejt Evropës nuk ishte i zakonshëm, por te “Topçinjtë” ai arriti të fitojë dy trofe.
Në një skuadër të mbushur me yje si Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Freddie Ljungberg e të tjerë, Vivas nuk ishte titullar i rregullt.
Megjithatë, ai rezultoi i dobishëm si zëvendësues në krahun e djathtë të mbrojtjes, duke bërë punën e tij pa shumë bujë.
Para përfundimit të sezonit të dytë, ai u huazua te Celta Vigo, ndërsa më pas karriera e tij vazhdoi edhe në klube të tjera, duke përfshirë edhe Interin.
Nga futbollisti “në hije”, në njeriun e besuar të “Cholos”
Vivas kishte diçka që i tërhoqi vëmendjen jo vetëm Wengerit si lojtar, por më pas edhe Simeones si trajner. Argjentinasi u dallua për agresivitetin, mentalitetin fitues, refuzimin për të humbur dhe për temperamentin konkurrues në çdo duel – tipare që përputhen në mënyrë të përsosur me filozofinë e Simeones.
“El Cholo” e afroi Vivasin në stafin e tij pasi kishte vërejtur karakterin e tij edhe në periudhën kur ai ishte pjesë e Kombëtares së Argjentinës, shpesh në hije të emrave si Javier Zanetti.
Më pas, Vivas fitoi përvojë edhe si trajner kryesor në role të rëndësishme te Estudiantes dhe Defensa y Justicia, çka e forcoi profilin e tij në prapaskenë.
Në fund, historia e Nelson Vivas mbetet shembull i një figure që shkëlqen më shumë kur nuk është në qendër të vëmendjes – fillimisht si futbollist i Arsenalit dhe sot si një nga njerëzit më të afërt të Simeones te Atletico Madrid. /Telegrafi/