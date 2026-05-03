Tjetër ngjarje e rëndë në Durrës, turisti rrëzohet me motor dhe humb jetën
Një tjetër aksident i rëndë është shënuar në Durrës.
Një turist, i identifikuar si Arben Karamuco është rrëzuar nga motori dhe për pasojë ka humbur jetën.
Ngjarja është shënuar te Kepi i Rodonit, teksa ka qenë duke eksploruar zonën.
Ky aksident vjen pas tragjedisë që ndodhi më herët gjatë ditës së sotme në Durrës, ku një automjet përplasi 3 fëmijë që ishin duke luajtur në trotuar, duke lënë të vdekur 2 prej tyre dhe të plagosur rëndë një tjetër.
Top Lajme
Jobs
Real Estate