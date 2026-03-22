"Ti sjell vetëm vdekje", gruaja 'sulmon' ministrin izraelit
Një grua izraelite u përball me ministrin e Sigurisë Kombëtare të krahut të djathtë ekstrem, Itamar Ben-Gvir, duke e akuzuar atë për përgjegjësi për vdekjet dhe shkatërrimin, sipas një videoje të shpërndarë në rrjete sociale.
Gruaja i bërtiti Ben-Gvirit, duke e quajtur “nazist” dhe duke e fajësuar për “të gjitha vdekjet”.
“Ti sjell vetëm vdekje. Nuk ke çfarë kërkon këtu – largohu nga qyteti im”, deklaroi ajo.
🇮🇱 Minister of National Security Itamar Ben-Gvir was confronted by residents in Arad while visiting the site of the missile strike that left dozens wounded in the city.
Përballja ndodhi pasi një sulm me raketë iraniane goditi Aradin, duke plagosur 118 persona, sipas shërbimit izraelit të emergjencës Magen David Adom (MDA).
Transmetuesi publik izraelit KAN raportoi se raketa shkatërroi një lagje të tërë në qytet dhe plagosi dhjetëra banorë.
Ben-Gvir vizitoi vendin vonë të shtunën, së bashku me një tjetër zonë të goditur në Dimona, ku të paktën 64 persona u plagosën në një sulm tjetër.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që nga koha kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar deri tani mbi 1.300 viktima, përfshirë edhe ish-udhëheqësin Suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit të cilat strehojnë asete ushtarake amerikane. /Telegrafi/