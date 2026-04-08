Thuhet se Kanye është paguar më shumë se 12 milionë euro për performancën e tij në një festival në Londër
Promotori më i madh i koncerteve në botë, Live Nation, planifikoi rikthimin e reperit Kanye West në Evropë me një tarifë prej një milion dollarësh, por performanca e tij në Festivalin Wireless në Londër u anulua pasi Ministria e Brendshme Britanike i ndaloi hyrjen në vend.
Si rezultat, festivali i famshëm Wireless, ku West duhej të performonte si kryesues me një tarifë prej 11 milionë paundësh, ose afërsisht 12.6 milionë eurosh, u anulua gjithashtu.
Ministrja e Brendshme Shabana Mahmood njoftoi dje ndalimin e Kanye West, duke thënë se prania e tij "nuk do të ishte në interes të publikut". Pak minuta pas këtij vendimi, organizatorët e festivalit Wireless njoftuan anulimin e eventit.
I gjithë materiali promovues për festivalin tre-ditor në Finsbury Park të Londrës është hequr nga interneti dhe mediat sociale, duke lënë vetëm një njoftim të shkurtër ku thuhej se ata ishin "të detyruar ta anulonin". Mbajtësve të biletave iu premtua rimbursim i plotë, por shumë tifozë shprehën zhgënjim që festivali nuk kishte një plan rezervë.
Vendimi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar u mbështet nga Fushata Kundër Antisemitizmit, me udhëheqësin e Partisë Laburiste, Sir Keir Starmer, i cili tha se West nuk duhej të ishte ftuar kurrë. Karen Pollock, drejtoreshë ekzekutive e Fondacionit të Edukimit për Holokaustin, gjithashtu i dha mbështetje asaj, duke theksuar se asnjë komuniteti tjetër nuk do t'i kërkohej falje për këtë formë racizmi.
Ekzekutivët nga Live Nation, kompania globale që menaxhon arenën O2 dhe festivale të tilla si Reading dhe Leeds, udhëtuan nga Los Angeles në Meksikë muajin e kaluar për të parë performancën e West dhe për të planifikuar ta sjellin atë në Evropë. Megjithatë, sipas një burimi të njohur me ngjarjet, kompania i injoroi paralajmërimet për probleme të mundshme.
"Live Nation përgatiti një paketë të madhe shfaqjesh në të gjithë botën, përfshirë Wireless. Atyre iu këshillua se ishte e rrezikshme ta sillnin atë në Haringey, pranë një komuniteti të madh hebre, por ata nuk dëgjuan", tha burimi.
Ai shtoi se para nënshkrimit të kontratës, ata kishin në konsideratë shfaqjet në stadiumet e Tottenham dhe West Ham, por të dy klubet refuzuan angazhimin.
West kërkoi dhe mori 11 milionë paund për tre netë në Wireless, pasi festivali ende nuk kishte pasur një artist kryesor. Ndërsa Live Nation mund të përpiqet të mbledhë një tarifë nga reperi, pasi kontratat zakonisht përcaktojnë se interpretuesi është përgjegjës për marrjen e vizës, anulimi i festivalit përfaqëson një goditje të madhe financiare, me një humbje të vlerësuar prej rreth 30 milionë dollarësh, gjë që mund të rrezikojë seriozisht të ardhmen e festivalit.
West, i cili tani njihet me emrin Ye, kërkoi falje në janar pas një sërë shpërthimesh antisemite, përfshirë këngën "Heil Hitler" dhe shitjen e bluzave me svastikë. Në atë kohë, ai ia atribuoi veprimet e tij çrregullimit bipolar dhe tha se donte të tregonte ndryshim përmes veprimeve të tij dhe të takohej me përfaqësues të komunitetit hebraik në Londër. Performanca në Wireless duhej të ishte e para e tij në Mbretërinë e Bashkuar në 11 vjet, por anulimi i festivalit i dha fund këtyre planeve. /Telegrafi/