Thirrje që urgjentisht të forcohet siguria hekurudhore në Kosovë
Dhoma Britanike e Tregtisë në Kosovë bëri thirrje që urgjentisht të forcohet siguria hekurudhore në Kosovë.
Në komunikatë thuhet se siguria hekurudhore në Kosovë kërkon veprim të koordinuar dhe të qëndrueshëm kombëtar pas aksidenteve të vazhdueshme në kryqëzime dhe mungesave të vazhdueshme në infrastrukturë krahasuar me standardet evropiane të sigurisë në zhvillim.
Ndërsa statistikat e konsoliduara zyrtare për aksidentet hekurudhore më të fundit ende nuk janë publikuar, raportimet e fundit lokale tregojnë për incidente të shumta në kryqëzime, përfshirë përplasje fatale.
“Në prill 2025, një përplasje treni me një automjet në Jagodë, Klina, rezultoi me një fatalitet dhe tre të lënduar. Një aksident i fundit në vitin 2026 pranë Kazermës Ushtarake “Adem Jashari” afër Prishtinës, ku treni goditi një automjet, përfundoi me fatalitetin e një anëtari të Forcave të Sigurisë së Kosovës. Këto incidente theksojnë rreziqet e vazhdueshme në kryqëzimet hekurudho-rrugore dhe nënvizojnë nevojën urgjente për përmirësime strukturore”, thuhet në komunikatë.
Vlerësimet rajonale të mëparshme, përfshirë raportimet e Komunitetit të Transportit (Transport Community), tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e aksidenteve hekurudhore në Kosovë ndodhin në kryqëzime. Nga rreth 267 kryqëzime hekurudhore në të gjithë vendin, shumica mbeten të mbrojtura në mënyrë pasive, duke munguar barriera automatike, drita pulsuese ose sisteme paralajmëruese zanore. Kjo përqindje mbetet dukshëm më e lartë se në shumë shtete anëtare të Bashkimit Evropian, ku një pjesë më e madhe e kryqëzimeve kanë sisteme aktive mbrojtjes.
Dhoma Britanike e Tregtisë në Kosovë bëri thirrje për Veprim të Koordinuar Kombëtar
“Përmirësimi i sigurisë hekurudhore nuk është vetëm një çështje infrastrukturore - është në thelb një imperativ i sigurisë publike. Ulja e fataliteteve dhe lëndimeve të rënda kërkon angazhim të qëndrueshëm politik, investime të shënjestruara, forcim institucional dhe miratimin e praktikave më të mira evropiane të provuara.
Duke modernizuar kalimet në nivel, duke përmirësuar sistemet e sinjalizimit, duke forcuar kornizat rregullatore dhe duke investuar në sistemet e kompetencës profesionale, Kosova mund të ulë ndjeshëm shkallën e aksidenteve, të rrisë besimin e publikut dhe të afrohet progresivisht me standardet evropiane të sigurisë hekurudhore”, thuhet veç të tjerash në komunikatën e Dhomës Britanike të Tregtisë në Kosovë. /kp/